Джордж Клуни дважды чуть не погиб

Актер Джордж Клуни вспомнил, как дважды чуть не погиб. Об этом сообщает издание The Independent.

Артист признался, что неоднократно сталкивался с опасными ситуациями. Так, в 2018 года во время съемок сериала «Уловка-22», которые проходили на Сардинии, он попал в аварию. Звезду доставили в больницу, где врачи пришли к выводу, что полученные травмы не угрожают жизни актера. При этом он отметил, что был «уверен, что это конец», так как ехал на очень высокой скорости.

«Мне тогда повезло. Я пролетел в воздухе и приземлился на колени. Я мог приземлиться на любую другую часть своего тела и умереть», — сказал Клуни. Он добавил, что с тех пор жена Амаль запретила ему ездить на мотоциклах.

Актер также рассказал, что однажды к его голове приставили пистолет. Это произошло в Южном Судане, когда его хотели ограбить.