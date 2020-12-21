Дженнифер Лопес появилась в костюме из коллекции Бейонсе

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала повседневный образ.

51-летняя знаменитость поделилась с поклонниками на странице в Instagram новыми снимками, на которых запечатлена в наряде из коллекции Бейонсе для Ivy Park x Adidas.

Линию спортивной одежды артистка запустила еще в 2016 году. Лопес примерила костюм медового цвета, состоящий из укороченной толстовки и расклешенных брюк.

Свой образ исполнительница дополнила любимыми серьгами-кольцами, ботинками из коллаборации Jimmy Choo x Timberland за 1500 долларов и солнцезащитными очками от Fendi. Волосы артистка собрала в высокий пучок.