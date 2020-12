«Доктор Дулиттл» — худший фильм 2020 года

Одно из ведущих изданий, посвящённых событиям американской и мировой киноиндустрии, подводит итоги во всех отношениях непростого 2020 года — портал Variety приглашает ознакомиться со списком худших фильмов, увиденных зрителями за последние 12 месяцев. Да, пусть кинорелизов было не так уж много, но и среди них преспокойно можно выбрать как минимум пять картин, оказавшихся на редкость скверными.

Главные кинокритики журнала исходили из наиболее очевидных критериев — в антирейтинг угодили те фильмы, которые хуже всего справились с задачей своего жанра: не вызывающие никакого сопереживания драмы, несмешные комедии либо же попросту во всех отношениях скучные, невыразительные картины. В итоге перед нами два списка от главных кинокритиков Variety Оуэна Глейбермана и Питера Дебрюга.

Худшие фильмы 2020-го по версии Глейбермана:

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (Dolittle)

«Последнее, чего он хотел» (The Last Thing He Wanted)

«Я подумываю со всем этим покончить» (I’m Thinking of Ending Things)

«Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

«Почётный гость» (Guest of Honour)

Худшие фильмы 2020-го по версии Дебрюга:

«Раскрашенная птица» (The Painted Bird)

«365 дней» (365 Days) и «После. Глава 2» (After We Collided)

«Артемис Фаул» (Artemis Fowl)

«Неизбранные дороги» (The Roads Not Taken)

«Капоне. Лицо со шрамом» (Capone)