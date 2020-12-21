«Давайте устроим тройничок» — Майли Сайрус сделала предложение Шону Мендесу

Так популярный исполнитель Шон Мендес (Shawn Mendes) опубликовал у себя в TikTok ролик вместе с Камилой Мендес (Camila Mendes). В видео парочка исполняла песню Ханны Монтаны (Hannah Montana). Напомним, это героиня американского подросткового сериала, который дебютировал в 2006 на канале Disney. Роль четырнадцатилетней девочки исполняла Майли Сайрус (Miley Cyrus).

Пользователям TikTok понравилось исполнение. Они начали отмечать в комментариях Майли Сайрус, чтобы она срочно это увидела. И она посмотрела!

«Давайте устроим тройничок», — предложила она.

Кажется, такой ответ в духе оторвы Майли. Поклонники были ошарашены таким заявлением. Не все поняли ее шутку. В комментариях напомнили знаменитости, что ее читают дети, поэтому ей нужно быть осторожнее с такими высказываниями.

Однако многие пользователи сообщили, что были бы невероятно рады, если случится коллаб. Мы «за», а ты?