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«Давайте устроим тройничок» — Майли Сайрус сделала предложение Шону Мендесу

В последнее время стала очень популярна социальная сеть TikTok. Ей пользуются подростки, блогеры, актеры и исполнители. Это и неудивительно: артисты не хотят терять свою аудиторию, которая теперь потребляет контент в совершенно другом формате.

Так популярный исполнитель Шон Мендес (Shawn Mendes) опубликовал у себя в TikTok ролик вместе с Камилой Мендес (Camila Mendes). В видео парочка исполняла песню Ханны Монтаны (Hannah Montana). Напомним, это героиня американского подросткового сериала, который дебютировал в 2006 на канале Disney. Роль четырнадцатилетней девочки исполняла Майли Сайрус (Miley Cyrus).

Пользователям TikTok понравилось исполнение. Они начали отмечать в комментариях Майли Сайрус, чтобы она срочно это увидела. И она посмотрела!

«Давайте устроим тройничок»,

— предложила она.

Кажется, такой ответ в духе оторвы Майли. Поклонники были ошарашены таким заявлением. Не все поняли ее шутку. В комментариях напомнили знаменитости, что ее читают дети, поэтому ей нужно быть осторожнее с такими высказываниями.

Однако многие пользователи сообщили, что были бы невероятно рады, если случится коллаб. Мы «за», а ты?

21 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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