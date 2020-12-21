Что подарить? Необычные подарки от “Donum”

Подарок должен быть особенным. Чтобы не быть банальным, и преподнести действительно необычный и запоминающийся презент, посмотрите лучшие подарочные сертификаты. В чем заключаются их преимущества, и почему стоит отдать предпочтение именно им?

Впечатления, которые останутся навсегда

В отличие от всяких симпатичных безделушек, цветов или конфет, подарочные сертификаты оказываются намного полезнее. Впечатления, которые получит ваш близкий человек, запомнятся ему надолго.

Стоит отметить, что сертификаты бывают разные. В зависимости от предпочтений виновника торжества и вашей фантазии, в Donum можно выбрать следующее:

Полет на самолете, вертолете или воздушном шаре. Захватывающие виды и доза адреналина гарантированы.

Фотосессии. Детские, семейные, парные, индивидуальные. Работа опытного фотографа на вес золота. Хорошо обработанные фотографии можно распечатать или опубликовать в социальных сетях.

Мастер-классы. Знания и навыки, полученные у профессионалов, обязательно пригодятся человеку в будущем.

Купон на СПА-процедуры и массаж. Прекрасный способ морально расслабиться и дать отдохнуть коже и мышцам.

Квесты в реальности. Это возможность почувствовать себя персонажем фильма или компьютерной игры. Основной целью данного мероприятия является решение головоломок, чтобы дойти до конца.

Экскурсии. Такой подарок подойдет для большой компании или семьи.Ведь узнавать что-то новое о том или ином городе и делиться впечатлениями будет намного интереснее.

И это далеко не все. На сайте компании Donum предложения обновляются ежедневно.

Что необходимо для реализации

На сайте нужно выбрать до 10 вариантов для подарка. После оплаты вам будет доступно несколько способов оформления сертификата:

Сертификат в виде карты в конверте. К нему прилагается флаер с описанием. Для того, чтобы преподнести такой подарок, выберите к нему коробку.

Сертификат в электронном виде. Он приходит на e-mail виновника торжества.

Счастливому обладателю такого подарка нужно выбрать одно из предложенных впечатлений и активировать сертификат на сайте или по телефону.

Благодаря компании Donum, вам больше не придется придумывать, как поздравить своего друга, родственника или вторую половинку. Подарочная карта послужит прекрасным презентом на любой торжественный случай: день рождения, юбилей, годовщина свадьбы, или даже просто так.