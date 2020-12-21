Через 70 лет в Василькове вернули имена жертв Холокоста

Когда после войны евреи Василькова попытались увековечить память погибших соплеменников, первый секретарь горкома разразился бранью, мол, какого черта здесь одни еврейские фамилии. Тогда мудрые евреи просто перевернули мемориальную табличку и на обратной стороне написали «правильный» текст о «жертвах фашизма»

Члены общины устанавливают табличку с именами жертв Холокоста. Слева — Яков Тамаркин

Более 5000 евреев (40% населения) проживали в уездном городе Василькове Киевской губернии согласно первой Всероссийской переписи 1897 года. Сегодня здесь порядка 100 евреев — меньше 0,02% горожан. Причина столь же ясна, сколь и трагична — погромы эпохи Гражданской войны и Холокост.

Немцы оккупировали город в августе 1941-го. А вскоре появились объявления: «Всем жидам Василькова собраться на крытом рынке» (сейчас на этом месте дом культуры). Ходили слухи, что евреев переселяют на новое место жительства. Этим новым местом стал для них Покровский яр. В тот день нацисты расстреляли 105 человек.

Сразу после освобождения Василькова в ноябре 1943-го вернувшиеся с фронта и из эвакуации евреи идентифицировали при помощи местных жителей места расстрелов. К тому же, ямы для жертв были выкопаны заранее, поэтому многие знали, где прошла «акция».

Получив соответствующие разрешения в горкоме партии и санстанции, евреи эксгумировали останки и перезахоронили их на еврейском кладбище. Из 105 тел удалось опознать 40, тогда это еще можно было сделать. Последовала просьба к властям разрешить установку скромного памятника и таблички с именами и фамилиями замученных соплеменников. Горком дал добро при условии строгого контроля со стороны партийных органов и проведении городского антифашистского митинга. Когда памятник был готов, прибывший на место первый секретарь горкома, бросив взгляд на табличку, разразился бранью в адрес организаторов. Мол, какого черта здесь одни еврейские фамилии, если расстреливали и украинцев, и русских. На все возражения, что здесь убивали только евреев, чьи имена он видит перед собой, чиновник пригрозил: «Табличку убрать! Иначе пригоню бульдозер и снесу памятник!».

Евреи опешили и на вопрос, какой же текст его устроит, услышали от первого секретаря: «Здесь похоронены жертвы фашизма». Как сохранить памятник, сберечь имена жертв и не навлечь при этом гнев всесильного секретаря? Мудрые евреи просто перевернули табличку и на обратной стороне написали «правильный» текст. Имена же замазали цементом и прикрепили к старому надгробию.

Прошло много десятилетий, все участники тех событий ушли из жизни, остался лишь Яков Тамаркин, отец которого — Исер — был среди участников «операции прикрытия». В 1960-м году отец взял с 15-летнего Яши обещание, что когда придет время, и евреи перестанут бояться своей национальности, он перевернет табличку и очистит начертанные на ней имена.

Так выглядел памятник до недавнего времени Возвращенные имена

В 2017 году Яков Исерович стал заместителем председателя еврейской общины Василькова. Тогда табличку демонтировали и обнаружили с обратной стороны… совершенно гладкую поверхность. Пришлось шлифовальным кругом аккуратно снять слой цемента, пока не обнажились выгравированные буквы. Из каждой такой буковки Яков Тамаркин выковыривал цемент, а потом заливал черной краской. В итоге перед ним выстроились 40 имен и фамилий, память о которых так хотел стереть первый секретарь горкома.

Понятно, какое раздражение вызывали у власти все эти Трубманы, Крицберги, Зингеры, Шапиро, Альперы и Прайсманы… Все, что осталось от остальных — скупая фраза: «и другие с детьми».

Осенью 2017 года восстановленная табличка вернулась на свое законное место. На митинге по случаю повторного открытия памятника присутствовал мэр Василькова, раввин синагоги Бродского Моше Реувен Асман, представители посольства Израиля и еврейской общины города.

Яков Тамаркин на фоне стелы с текстом молитвы

Год спустя, по инициативе Тамаркина — уже главы местной еврейской общины — была установлена стела с текстом молитвы за души умерших, чтобы каждый мог почтить их светлую память. История получила резонанс, после чего в общину стали приходить письма от евреев из Израиля, США и Германии, среди которых были потомки расстрелянных здесь евреев. Так удалось восстановить еще 18 фамилий.

Более того, Яков Исерович отправил в мемориал «Яд Вашем» имена убитых земляков — отныне они будут внесены в официальную базу жертв Холокоста и увековечены в Зале имен мемориала. Разумеется, останавливаться на этом председатель общины не собирается, его цель — установить имена всех 105 евреев, расстрелянных в сентябре 1941 года.

Эти люди не могут сказать спасибо Тамаркину за все, что он делает для увековечения их памяти. Поэтому это должны сделать мы, ведь благодаря таким, как Яков Исерович, сохраняется связь поколений, которую пытались оборвать сначала нацисты, а потом коммунисты, запрещавшие помнить о «неправильных» мертвых…

Борис Вайнер

http://hadashot.kiev.ua/node/1645