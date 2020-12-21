Британия отказалась продлевать переговоры по Brexit

Британский премьер Борис Джонсон исключил продление переходного периода в «разводе» с ЕС на 2021 год.
По его словам, переговоры завершатся в запланированный срок 31 декабря, даже если сторонам так и не удастся достичь соглашения по спорным вопросам.
Таким образом, всего за неделю Лондон и Брюссель должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.
«Переходный период завершится 31 декабря. Наша позиция остается неизменной», — цитирует телеканал ITV представителя Джонсона.
Напомним, продлить срок переговоров призывали мэр Лондона Садик Хан и глава Шотландии Никола Стерджен.
Ранее сообщалось, что переговорщики от Великобритании и ЕС не смогли до конца воскресенья закончить работу над соглашением по Brexit. В частности, стороны смогли достичь прогресса по основному проблемному вопросу — о правилах рыбной ловли.
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