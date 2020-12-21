Британия отказалась продлевать переговоры по Brexit

Британский премьер Борис Джонсон исключил продление переходного периода в «разводе» с ЕС на 2021 год.

По его словам, переговоры завершатся в запланированный срок 31 декабря, даже если сторонам так и не удастся достичь соглашения по спорным вопросам.

Таким образом, всего за неделю Лондон и Брюссель должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

«Переходный период завершится 31 декабря. Наша позиция остается неизменной», — цитирует телеканал ITV представителя Джонсона.

Напомним, продлить срок переговоров призывали мэр Лондона Садик Хан и глава Шотландии Никола Стерджен.

Ранее сообщалось, что переговорщики от Великобритании и ЕС не смогли до конца воскресенья закончить работу над соглашением по Brexit. В частности, стороны смогли достичь прогресса по основному проблемному вопросу — о правилах рыбной ловли.