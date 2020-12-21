Байден пообещал пересадить американцев на электромобили

Избранный президент США Джозеф Байден рассчитывает на то, что постепенный переход энергетической отрасли страны на возобновляемые источники позволит создать миллионы новых рабочих мест. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Мы переживаем кризис», — констатировал демократ. По его словам, стихийные бедствия, вызванные изменением климата, нанесли «ущерб на миллиарды долларов». Байден подчеркнул, что реализация его плана по повышению энергоэффективности и поэтапному переходу на возобновляемые источники энергии позволит «дать работу миллионам американцев». При этом США «станут крупнейшим экспортером технологий», связанных с данной сферой, что позволит «создать еще больше рабочих мест».

Он отметил, что развитие технологий, связанных с чистой энергетикой, может позволить «американским производителям и рабочим играть ведущую роль на мировом рынке». Байден напомнил, что его план предполагает создание в США более 500 тысяч станций для зарядки электромобилей, а также формирование условий для перехода граждан и федеральных ведомств на этот вид транспорта. «Все это суммарно позволит создать миллион новых рабочих мест в американской автомобилестроительной сфере», — сказал он.

Бывший губернатор штата Мичиган Дженнифер Грэнхолм, которую Байден выдвинул кандидатом на пост министра энергетики США, со своей стороны отметила: «Сейчас, когда имеет место очередной ужасный кризис, чистая энергетика входит в число наиболее многообещающих направлений с точки зрения создания рабочих мест и обеспечения экономического роста. В последующие два десятилетия страны и компании вложат в эту сферу триллионы [долларов]».

В августе в программной речи на национальном съезде Демократической партии Байден изложил свою концепцию «Восстановим лучше, чем было» (Build Back Better). Она предусматривает меры по стимулированию экономики, создание новых рабочих мест в машиностроении и чистой энергетике, новые программы для молодежи, отмену введенных при администрации действующего президента Дональда Трампа налоговых льгот для крупного бизнеса. В середине июля агентство Блумберг сообщило, что Байден ставит цель полностью перевести США на чистые источники энергии к 2035 году, для чего предлагает привлечь 2 трлн долларов инвестиций в течение четырех лет.

Трамп ранее заявлял, что воплощение в жизнь предвыборной программы демократа в области экологии чревато превращением США в страну третьего мира.