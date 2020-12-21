Байден назвал имена новых членов Национального экономического совета

Избранный президент США Джо Байден в понедельник назвал имена еще нескольких членов своего будущего Национального экономического совета. По словам переходной команды, эти специалисты помогут вывести страну из экономического кризиса, вызванного COVID-19.

Как сообщается в заявлении команды Байдена, заместителем главы совета станет Дэвид Камин, работавший в Белом доме при президенте Барака Обаме, а заместителем по финансовой реформе и защите потребителей – Бхарат Рамамурти, бывший главный экономический советник предвыборного штаба Элизабет Уоррен.

Джоэл Гэмбл будет специальным помощником президента по экономической политике.

«Сейчас не время возвращаться к тому, что было раньше. Настало время построить новую американскую экономику, которая работает для всех», – отметил Байден в своем заявлении.

По словам команды Байдена, эти эксперты помогут «вывести всех американцев из текущего экономического кризиса и построить сильную, инклюзивную и более устойчивую экономику».

Ранее в декабре Байден выдвинул на пост главы экономического совета Брайана Диза, который при Обаме участвовал в усилиях по восстановлению автомобильной промышленности и в переговорах по Парижскому климатическому соглашению.

В воскресенье лидеры Конгресса США достигли договоренности по пакету экономической помощи на сумму 900 миллиардов долларов.

Действующий министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник рассказал в интервью CNBC, что уже несколько раз беседовал с бывшим председателем Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которую Байден планирует назначить на его место.

«Мы сотрудничаем с переходной командой. Я несколько раз лично беседовал с ней, чтобы рассказать ей о приоритетах Минфина и о том, что необходимо сделать», – сказал Мнучин.

https://www.golosameriki.com/a/biden-named-new-members-national-economic-council/5707656.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr.it