Акционер банка «Дисконт» потребовал раскрыть документы по делу Коломойского

Владелец акций банка «Дисконт» обратился в Хайфский окружной суд с требованием обязать банк раскрыть документы по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, что 8 декабря заместитель председателя Тель-Авивского окружного суда Халед Кабуб отклонил ходатайство банка «Дисконт» с требованием заморозить рассмотрение иска, поданного против него правительством Украины.

Банк «Дисконт» ходатайствовал, чтобы иск по обвинению в соучастии в банкротстве «Приват Банка» не рассматривался до тех пор, пока не будет завершено рассмотрение аналогичных исков, поданных правительством Украины в США и Великобритании.

В декабре 2019 года правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского и банка «Дисконт» на сумму 2 миллиарда шекелей.

Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации «Приватбанка», крупнейшего коммерческого банка Украины .

В иске утверждается, что в банке «Дисконт» должны были понять, что «переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение».

Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем «Приватбанка» до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на сумму 5,5 миллиарда долларов.

Согласно иску, Коломойский, вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым, в течение многих лет, с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся ущерб на астрономические суммы. В общей сложности в период с 2007 по 2011 год на счета банка «Дисконт», в рамках описываемых в исковом заявлении схем, было переведено около 1,2 миллиарда долларов