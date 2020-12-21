9 фильмов с Брэдом Питтом, которые можно пересматривать вечно

Голливудский красавец Брэд Питт сумел покорить мир не только своей красотой и харизмой, но и непревзойденной актерской игрой. Какие же фильмы с участием американца можно действительно пересматривать вечно – смотрите в подборке.

18 декабря Брэд Питт отпраздновал 57-й день рождения. В это достаточно сложно поверить, ведь оскароносный актер до сих пор покоряет сердца зрительниц одним взглядом.

Но Брэд Питт – не только секс-символ и красавец Голливуда, но и талантливый актер, что он неоднократно доказывал непревзойденной игрой в детективах или драмах. Мы подобрали 9 фильмов разных жанров, которые подтвердят это мнение.

«Семь»

Год выхода – 1995

Жанр – триллер, драма, детектив

Рейтинг IMDb – 8,6

Этот фильм будет держать в напряжении зрителей от первой и до последней минуты. А все потому, что в фильме «Семь» правоохранителям придется поймать жестокого и помешанного убийцу, который своими преступлениями показывает, насколько люди не совершенны. Каждое убийство – это показ одного из 7 смертных грехов, поэтому ожидайте, что кадры будут действительно жуткими.

За расследование возьмутся детектив Уильям Сомерсет и его юный напарник Дэвид Миллз, которого сыграл Брэд Питт. Коллегами красавца в фильме выступили Морган Фраман и Кевин Спейси, поэтому каждая сцена на самом деле является шедевральной.

«Знакомьтесь, Джо Блэк»

Год выхода – 1998

Жанр – фэнтези, мелодрама

Рейтинг IMDb – 7,2

Лента «Знакомьтесь, Джо Блэк» является очень особенной в активе Брэда Питта. Здесь он каждую секунду демонстрирует свою красоту и играет так, как будто действительно не знает, как живут люди.

По сюжету, ангел смерти в один день решает устроить для себя каникулы. Он забирает жизнь красавца, которого звали Джо Блэк, и в его теле приходит к следующему человеку, чье время на Земле подходит к концу. Выбор падает на богатого бизнесмена Уильяма Пэрриша. Соглашение простое: магнат получает несколько дополнительных дней жизни, но вместе с тем показывает Блэку, как живут обычные люди и что такое счастье.

«Бойцовский клуб»

Год выхода – 1999

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 8,8

Главный герой фильма «Бойцовский клуб» – человек, который страдает бессонницей. Но вместо того, чтобы получить необходимые таблетки, врач приписывает ему посещение сообщества онкобольных людей и занятия спортом. Но когда он встречает торговца Тайлера Дердена, его жизнь кардинально меняется. Вместе мужчины организуют «Бойцовский клуб», где выходят на ринг, чтобы забыть обо всех заботах. Но, в отличие от рассказчика, Тейлер стремится к саморазрушению, поскольку убежден, что это – путь к свободе.

«Одиннадцать друзей Оушена»

Год выхода – 2001

Жанр – криминальная комедия

Рейтинг IMDb – 7,7

Криминальная комедия рассказывает о Дэнни Оушене – бывшем воре, который выходит из тюрьмы. Однако на свободе мужчина отнюдь не думает о налаживании жизни. Первое, что он предпочитает сделать – ограбить казино в Лас-Вегасе, ведь с владельцем заведения Оушен должен свести счеты. Для реализации задуманного Дэнни собирает команду из 11 человек, в которую входит и его ближайший друг – Расти Райан. Именно его отлично сыграл Брэд Питт.

«Мистер и миссис Смит»

Год выхода – 2005

Жанр – комедия, экшн

Рейтинг IMDb – 6,5

Джон и Джейн живут в браке 5 или 6 счастливых лет, скрывая друг от друга, что являются наемными убийцами. И эту тайну пары узнают их работодатели, которые решают ликвидировать киллеров. После провала операции Джон и Джейн должны замести следы, однако убить свою вторую половинку становится непросто.

Фильм «Мистер и миссис Смит» хорошо известен всем зрителям. Но не сюжет привлек бешеное внимание киноманов, а то, что именно эта лента сблизила Брэда Питта и Анджелину Джоли. Поэтому их страсть в кадре не является игрой.

«Загадочная история Бенджамина Баттона»

Год выхода – 2008

Жанр – драма, фэнтези

Рейтинг IMDb – 7,8

Если вы хотели бы заглянуть в будущее и представить, как Брэд Питт мог бы выглядеть в старости, тогда в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» есть такая возможность. По сюжету, в последний день войны на свет появляется младенец, не похожий на других. Малыш выглядит как старик и с каждым годом не стареет, а наоборот – молодеет.

Удивительный грим и игра Брэда Питта покорили весь мир. И хотя актер не получил за эту роль отличий, «Загадочная история Бенджамина Баттона» оказалась в рекомендациях многих киноманов.

«После прочтения сжечь»

Год выхода – 2008

Жанр – комедия, драма, криминал

Рейтинг IMDb – 7,0

Этот курьезный фильм уже успел рассмешить миллионы людей. В центре событий – агент ЦРУ Осборн Кокс, который решил написать мемуары о своей работе. Он был уверен, что его книга останется секретом, однако жена похищает диск и теряет его. Записи попадают к инструкторам спортзала, которые решают шантажировать агента ЦРУ. И это обернется для них бешеными приключениями и забавными ситуациями.

«Бесславные ублюдки»

Год выхода – 2009

Жанр – военная драма

Рейтинг IMDb – 8,3

В годы Второй мировой войны военные-евреи объединяются в отряд, чтобы очистить Францию от фашистов. Возглавляет их лейтенант Альдо Рейн, у которого есть свой план, как уничтожить оккупантов и самого Гитлера. Однако окажется, что у них не только много врагов, но и союзников в этом деле.

Брэд Питт для съемок фильма «Бесславные ублюдки» кардинально изменил имидж и предстал в роли безжалостного лейтенанта. Без сомнения, этот персонаж стал одним из самых ярких в карьере актера.

«Человек, который изменил все»

Год выхода – 2011

Жанр – спортивная драма

Рейтинг IMDb – 7,6

Главный герой Билли Бин старается изо всех сил развивать и удержать посредственную бейсбольную команду. Однако спортсменов переманивают успешные клубы, а тренеру не остается ничего, как объединить усилия с талантливым экономистом, который только что закончил учебу в колледже. Благодаря такой коллаборации Билли не теряет веру в свое дело и находит новых игроков для команды.

Пожалуй, это самая эмоциональная роль, которую Брэд Питт пока сыграл, поэтому фильм непременно заслуживает внимания киноманов.