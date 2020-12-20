В России прокуратура хочет запретить «Наруто» и целый пласт аниме-культуры Кольца деревьев рассказали о причине побед Чингисхана » В США создана солнечная батарея аккумулирующая энергию Одной из главных проблем, сдерживающих развитие солнечной энергетики, является эффективное аккумулирование энергии и сохранение ее для использования в любое время суток. Оригинальное решение, позволяющее получать электричество в удаленных от цивилизации районах, предложили ученые из американского Университета Висконсин-Мэдисон. Разработчики создали энергетическую систему, одновременно генерирующую и в то же время аккумулирующую электричество. Для реализации такой схемы ученые интегрировали две общепринятые технологии: солнечные панели и жидкостные аккумуляторы.



В новой установке, предназначенной для генерации, хранения и переработки возобновляемой солнечной энергии использованы самые современные материалы. Пластины солнечных панелей изготавливаются с использованием комбинации кремния и инновационного материала перовскита. В результате панели поглощают энергию оптических волн более широкого спектра. Для жидкостного аккумулятора вместо традиционных кислотных электролитов использованы солевые растворы на основе органических соединений. Химическая формула нового электролита засекречена, но разработчики позиционируют его как революционный состав для аккумуляторов данного типа.



По результатам предварительных испытаний установлено, что новая установка получила стабильное КПД 20% для различных режимов работы. Установка может использоваться напрямую, когда энергия потребляется непосредственно во время генерации электричества, а также накапливать ее в аккумуляторах для использования в темное время суток. Данное изобретение может эффективно эксплуатироваться в районах, удаленных от традиционных электрических сетей или в чрезвычайных ситуациях.

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