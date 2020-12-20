SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим аппаратом NROL-108 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на YouTube.

Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя некоторое время после взлета первая ступень ракеты вернулась на Землю.

В ноябре Falcon 9 компании SpaceX в ходе последнего запуска, состоявшегося 24 ноября, установил сразу два рекорда. Издание SpaceNews отмечает, что проведенный старт стал сотым для носителей Falcon 9, включая неудачный запуск в июне 2015 года, но не взрыв ракеты в сентябре 2016 года. Кроме того, в его ходе SpaceX удалось в седьмой раз использовать для выведения полезной нагрузки одну и ту же первую ступень.