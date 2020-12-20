Селена Гомес рассказала, каким она увидела 2020 год

Уходящий год запомнился не только коронавирусом, но и новостями об успехах многих знаменитостей. Так, певица Селена Гомес (Selena Gomez) в новом интервью для Billboard поделилась своими мыслями на счет 2020 года. По словам певицы, он был «горьковато-сладким».

«Конечно, есть горько-сладкое чувство. Я бы предпочла, чтобы мир стал лучше в грядущем году. Но в то же время было так прекрасно видеть, что музыка помогает людям в такое тяжелое время»,

— заявила она.

Напомним, что в этом году Селена выпустила альбом «Rare», который она выпустила спустя долгое время. И он по-настоящему выстрелил! Альбом занял первое место в чартах Billboard.

Кроме того, в августе девушка начала вести собственное шоу Selena + Chef и записала коллаб с к-поп группой BLACKPINK. Их сингл «Ice Cream» попал в топ лучших коллабов этого года.

По словам Селены, предстоящий год будет еще насыщеннее. Кроме продолжения ее кулинарного шоу выйдет еще сериал «В здании только убийцы», где она исполнила одну из главных ролей.