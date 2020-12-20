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Ротару продаёт отель в Крыму за €25 млн

Ротару продает отель в Крыму
София Ротару на фоне кризиса шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса решилась продать отель в Крыму. В общедоступных источниках объявления о продаже элитной гостиницы «София» в Ялте нет.
Как выяснили журналисты «Ты не поверишь!» телеканала НТВ, «хуторянка» продаёт отель за €25 млн со всем оборудованием и мебелью. Поваром в этом ресторане работает специально приглашённый итальянец по имени Франческо, который лично готовил для Ротару пасту.
В отеле есть личные апартаменты Ротару с любимыми певицей шторами зелёного цвета. Неоправданно высокая цена отеля обусловлена тем, что он принадлежит певице.
Под Ялтой у артистки есть дача, а в центре Киева — четырёхкомнатная квартира. В ней живёт сын Ротару Руслан с женой Светланой. Сама певица проводит время в особняке в пригороде Киева, где у неё есть собственный сад.
20 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Россия, Украина, Шоу-бизнес
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