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Нуми Рапас сыграет Гамлета в «безумном и кровавом» фильме

Нуми Рапас сыграет Гамлета в "безумном и кровавом" фильме Али Аббаси

Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира от режиссера Али Аббаси («На границе миров»). 

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать настолько безумную и кровавую версию, что классик перевернется в гробу. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — сказал режиссер Аббаси.

Над сценарием картины работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон («Северянин»).

О дате выхода фильма не сообщается.

20 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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