Ротару продаёт отель в Крыму за €25 млн «Кварталу 95» пришлось отменить премьеру мультфильма о «болване, занявшем трон в стране» » Нуми Рапас сыграет Гамлета в «безумном и кровавом» фильме Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира от режиссера Али Аббаси («На границе миров»). «Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать настолько безумную и кровавую версию, что классик перевернется в гробу. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — сказал режиссер Аббаси. Над сценарием картины работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон («Северянин»). О дате выхода фильма не сообщается.

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