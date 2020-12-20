Нуми Рапас сыграет Гамлета в «безумном и кровавом» фильме

Шведская актриса Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации трагедии Уильяма Шекспира от режиссера Али Аббаси («На границе миров»).
«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать настолько безумную и кровавую версию, что классик перевернется в гробу. Давайте снова сделаем Гамлета великим!» — сказал режиссер Аббаси.
Над сценарием картины работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон («Северянин»).
О дате выхода фильма не сообщается.
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