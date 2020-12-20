«Мисс Беларусаь-2008» освободили из изолятора

«Мисс Белоруссию-2008», участницу конкурса «Мисс мира» Ольгу Хижинкову освободили из следственного изолятора в Жодино после административного ареста. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщается на портале Tut.by.

В изоляторе Хижникова провела почти 42 дня. В Жодино ее перевели перед окончанием срока, а до этого она находилась в минском ЦИП на улице Окрестина.

По информации издания, «Мисс Белоруссию-2008» встретили родственники и близкие знакомые.

Ольгу Хижинкову задержали на акции протеста в Минске в начале ноября. Позже стало известно, что она арестована почти на месяц по административной статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Первоначально она должна была выйти из СИЗО 11 декабря, но этого не произошло.

17 декабря жительницы Белоруссии устроили массовый флэшмоб в поддержку арестованной «Мисс Белоруссии-2008». В социальной сети Instagram начали появляться фотографии под хештегом #ЯМыХижинкова. Девушки показали свои ноги в колготках и чулках на фоне упаковок Conte, так как Хижинкова много лет была лицом этого бренда.