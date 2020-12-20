Марсианские пещеры будут исследовать стаей робособак

Инженеры предложили исследовать Марс при помощи нескольких собакоподобных роботов. Их конструкция основана на роботах Spot Mini, но каждый из членов группы будет отличаться от других, иметь свою роль и помогать другим. Основная цель проекта Mars Dogs — исследование скал и пещер Марса, куда нет доступа роботам с колесным шасси. Концепцию изложили на конференции AGU Fall Meeting.

Все современные подвижные наземные роботы для исследования других планет имеют относительно простое четырех- или шестиколесное шасси. Колесная техника легко сохраняет устойчивость, также она не требует большого количества энергии и сложной системы управления. В то же время, она годится лишь для равнинной местности, поэтому традиционные роверы, наподобие летящему к Марсу «Персеверанс», не помогут в изучении крутых склонов, скал и пещер.

Чтобы это исправить, инженеры ищут альтернативные шасси для размещения исследовательского оборудования. Сейчас вместе с «Персеверанс» на Марс летит небольшой вертолет, его полезная нагрузка ограничена сотнями грамм. Более серьезную технику можно будет установить на DuAxel, прототип которого недавно испытали в пустыне Мохаве. Согласно концепции, по равнине он будет перемещаться как обычный четырехколесный ровер, но при приближении к неровному ландшафту машина разделится пополам. Задняя часть ляжет на грунт в качестве якоря, а передняя ось отправится в путь, будучи связанной с основой при помощи троса, по которому легко сможет вернуться назад.

На этой неделе специалисты Лаборатории реактивного движения во главе с Томасом Тома (Thomas Touma) предложили концепцию исследования других планет Mars Dogs, которая адаптирована для изучения скал и пещер. Их проект основан на опыте эксплуатации четвероного робота Spot Mini от Boston Dynamics, с которым команда выиграла робототехнические соревнования по изучению пещер. Инженеры предлагают запустить в потенциально интересный район стаю из трех «собак» с разной полезной нагрузкой. На одном из роботов будет установлен радиоизотопный источник энергии, так что система не будет зависеть от Солнца и сможет находиться под поверхностью годами.

Тросы помогают роботам карабкаться

Две из трех «собак» свяжут между собой тросом-кабелем, а одна, с манипулятором, останется автономной и будет погружаться наиболее глубоко. Окончательный дизайн системы пока не ясен, но она будет полагаться на четвероногое шасси, страховочные тросы и взаимопомощь роботов с разными выделенными ролями. Для начала инженеры опробуют эту схему на Земле для исследования лавовых трубок Северной Калифорнии, поскольку, по данным ученых, подобных образований много в районе марсианской горы Павонис.