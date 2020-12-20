Марсианские пещеры будут исследовать стаей робособак

Все современные подвижные наземные роботы для исследования других планет имеют относительно простое четырех- или шестиколесное шасси. Колесная техника легко сохраняет устойчивость, также она не требует большого количества энергии и сложной системы управления. В то же время, она годится лишь для равнинной местности, поэтому традиционные роверы, наподобие летящему к Марсу «Персеверанс», не помогут в изучении крутых склонов, скал и пещер.
Чтобы это исправить, инженеры ищут альтернативные шасси для размещения исследовательского оборудования. Сейчас вместе с «Персеверанс» на Марс летит небольшой вертолет, его полезная нагрузка ограничена сотнями грамм. Более серьезную технику можно будет установить на DuAxel, прототип которого недавно испытали в пустыне Мохаве. Согласно концепции, по равнине он будет перемещаться как обычный четырехколесный ровер, но при приближении к неровному ландшафту машина разделится пополам. Задняя часть ляжет на грунт в качестве якоря, а передняя ось отправится в путь, будучи связанной с основой при помощи троса, по которому легко сможет вернуться назад.
На этой неделе специалисты Лаборатории реактивного движения во главе с Томасом Тома (Thomas Touma) предложили концепцию исследования других планет Mars Dogs, которая адаптирована для изучения скал и пещер. Их проект основан на опыте эксплуатации четвероного робота Spot Mini от Boston Dynamics, с которым команда выиграла робототехнические соревнования по изучению пещер. Инженеры предлагают запустить в потенциально интересный район стаю из трех «собак» с разной полезной нагрузкой. На одном из роботов будет установлен радиоизотопный источник энергии, так что система не будет зависеть от Солнца и сможет находиться под поверхностью годами.
Две из трех «собак» свяжут между собой тросом-кабелем, а одна, с манипулятором, останется автономной и будет погружаться наиболее глубоко. Окончательный дизайн системы пока не ясен, но она будет полагаться на четвероногое шасси, страховочные тросы и взаимопомощь роботов с разными выделенными ролями. Для начала инженеры опробуют эту схему на Земле для исследования лавовых трубок Северной Калифорнии, поскольку, по данным ученых, подобных образований много в районе марсианской горы Павонис.
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