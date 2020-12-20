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«Кварталу 95» пришлось отменить премьеру мультфильма о «болване, занявшем трон в стране»

"Кварталу 95" пришлось перенести премьеру мультфильма о "болване, занявшем трон"

Студия «Квартал 95» сообщила о том, что организаторы перенесли премьеру анимационного фильма «Гулливер возвращается«.

Как сообщается на официальной странице в Facebook, выход мультфильма запланирован на весну 2021 года. Ленту собирались показать 24 декабря, но отменили в связи с пандемией коронавируса и нестабильной ситуацией в стране. По мнению продюсеров, сейчас фильм может быть воспринят неоднозначно.

 

Ранее создатели мультфильма «Гулливер возвращается» рассказали зрителю немного о сюжете. По их словам, этот анимационный фильм будет интересен как детям благодаря приключениям и юмору героев, так и родителям благодаря актуальному социальному и даже политическому подтексту.

«Гулливер получает письмо, в котором его просят о помощи жители Лилипутии. Край в страшном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Трон занял невероятный болван и каждый испытывает на себе тяжелые последствия его глупости. Но будет ли Гулливер самоотверженно решать дела своих друзей, когда у самого не все в порядке?» – говорится в анонсе.

Стоит отметить, что мультфильм от студии «Квартал 95» презентовали в Берлине в рамках кинофестиваля Berlinale. Кроме того, он принимал участие в мировом кинорынке Marche du Film в Каннах.

20 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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