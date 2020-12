Кольца деревьев рассказали о причине побед Чингисхана Марсианские пещеры будут исследовать стаей робособак » Как евреи йогурт придумали Сегодня уже ни у кого не вызывает удивления продукт, который невозможно было представить на полках советских гастрономов. Йогурт имеет очень древнюю историю и секрет его производства был известен на разных континентах. Но кто же его придумал? Существует мнение, что и в этом деле не обошлось без вездесущих евреев. Согласно легенде, рецепт йогурта передал Аврааму ангел, и именно благодаря этому волшебному продукту наш праотец прожил целых 175 лет. Вероятно, произошло это во время продолжительного спора, когда Авраам просил Всевышнего не уничтожать Содом и Гомору. «Слушай, Авраам! Вот тебе бутылка, и ты от Меня отстанешь, ок?». Авраам попробовал — вкусно. «Черт с ним, с Содомом. Все равно через пару тысяч лет гей-парадом в Киеве уже никого не удивишь. Но это уже будут не мои проблемы». В общем, договорились. Как бы там ни было, в древнееврейских источниках есть описание продукта из молока, очень похожего по технологии изготовления на современный йогурт. Аналогичные рецепты с незначительными расхождениями были найдены в индийских и древнегреческих записях. Вероятно, и другие народы владели этим рецептом, просто писать тогда еще не научились… Также вполне возможно, что пили йогурт и предки современных украинцев, научившись изготавливать его у населявших Северное Причерноморье скифов. В знаменитом античном сочинении «Естественная история» ее автор Плиний Старший пишет: «Скифы умеют сгущать молоко, превращая его в кислый и весьма вкусный напиток». Йогурт получил известность благодаря греческому варианту, хотя сами греки тут особо не при чем. Этот продукт был распространен во Фракии, бывшей частью древней Эллады, и назывался у греков «фракийское молоко». Турки, завоевав Фракию, и придумали слово «йогурт» — темпераментным янычарам, видимо, не хватало терпения на произношение длинного словосочетания. Если о возникновении йогурта ведутся споры, то в завоевании им популярности во всем мире заслуга еврея однозначна. Доктор Исаак Карасу родился в городе Салоники в Греции, и не знать об этом кисломолочном продукте, естественно, не мог. В то время Салоники пребывали под контролем Османской империи, и во время Первой Балканской войны в результате наступления греческой армии Исаак Карасу был вынужден бежать из Греции. Бежать ему нужно было совсем не по причине опасной в новых обстоятельствах служебной деятельности, доктор — профессия, в общем-то, не конфликтная. Но был у него замечательный родственник, о котором необходимо пару слов сказать отдельно. Родной дядя Исаака, Эммануель Карасу, являлся лидером (а по некоторым данным — основателем) масонской ложи «Восставшая Македония и истина» (Macedonia Risorta et Veritas), действовавшей в Салониках. Еврей и масоны — кого этим удивишь. Но эта ложа объединяла людей, симпатизирующих османам, а в частности — младотуркам, которыебыли наиболее радикальной партией Османской империи и поддерживали войну. Естественно, они пользовались особой нелюбовью греческого населения. Эммануель Карасу был едва ли не единственным не-мусульманином в этом движении. Кроме того, его еще назначили депутатом от Салоников в турецкий парламент. Турки предлагали Эммануелю государственные должности, но Карасу от них благоразумно воздержался. Принимал активное участие в перевороте, в результате которого младотурки низложили султана Абдул-Хамида II. После прихода к власти в Турции Кемаля Ататюрка еврейский лидер турецких масонов эмигрировал в Италию. Исаак Карасу-Карассо Имея такого родственничка, Исаак Карасу оставаться в Салониках не мог. Карасу были сефардами, и доктор с семьей решили эмигрировать на вторую после Израиля историческую родину своих предков — Испанию. Здесь он сменил фамилию на более соответствующую местному звучанию, Карассо. В Испании Исаак вспомнил о популярном греческом продукте. Он внимательно изучил труды другого знаменитого еврея, хотя по старой доброй традиции родившийся под Харьковом Илья Ильич Мечников считается «великим русским ученым», хоть мать лауреата Нобелевской премии Эмилия Невахович была родом из штетла Летичев в Подольской губернии, на территории современной Хмельницкой области. Исследуя вопрос долголетия в 36 странах, Мечников обратил внимание на то, что наибольшее количество человек в возрасте более 100 лет проживает в Болгарии. А современная Болгария включает в себя большую часть территории древней Фракии, и йогурт здесь — национальный продукт №1. Впервые полезные свойства йогурта определил молодой болгарский ученый Стамен Григоров, и Мечников пригласил его к себе в парижский институт Луи Пастера. Проведя дополнительные исследования, он приходит к выводу, что йогурт значительно ускоряет процесс самоочищения кишечника. В 1908 году в ежегодном издании Французской академии наук публикуется статья Мечникова «Несколько слов для кислаго молока», в которой ученый подтверждает полезные свойства продукта. Бактерия, использующаяся для производства йогурта, была названа в честь Болгарии — Lactobacillus bulgaricus, или болгарская палочка. Сам Мечников, начав употреблять йогурт, прожил 71 год, в то время как его братья умерли в 45 и 50 лет. Карассо начал заниматься производством йогурта в Испании. Болгарскую палочку Исаак получал прямо из лаборатории Мечникова в Пастеровском институте. Поскольку был он врачом, то и продавал его в качестве лекарства через сеть аптек. Илья Мечников В 1919 году Исаак Карассо зарегистрировал в Барселоне собственное предприятие, которое назвал в честь сына Даниэля. На каталонском языке уменьшительное от Даниэль звучит как Данон (Danon, однако, согласно испанским законам, регистрировать любое имя собственное в качестве торговой марки было запрещено. Находчивый доктор добавляет к имени непроизносимую букву «е». Так появилась известная сегодня во всем мире компания Danonе. Даниэль Карасу-Карассо Спустя некоторое время доктор Исаак уходит на покой, и у руля компании встает прошедший обучение во Франции Даниэль. Это событие становится началом экспансии Danonе на европейские рынки. В 1929 году Карассо переносит производство во Францию, поближе к Пастеровскому институту, и основывает Парижское товарищество по производству йогуртов Danonе. Йогурт, до того продававшийся только по рецепту врачей, появился в свободной продаже и стал популярным десертом у французов, а вскоре и у остальных европейцев. Не забывал Даниэль и о приютившей семью стране — компания Danonе поставляла молочную продукцию королевскому двору Испании вплоть до падения монархии в 1931 году. В Советском Союзе йогурт появился раньше — Мечникова здесь считали «своим» и с его трудами были знакомы. Но распространение йогурта так и остановилось на уровне фармацевтики. Когда в Европе давно стало привычным разнообразие кисломолочных продуктов, в гастрономах СССР, как шутил Задорнов (не к ночи будь помянут), покупателю могли предложить только два вида кефира — вчерашний и позавчерашний. А «мечниковскую простоквашу» можно было достать исключительно в аптеке… Когда началась Вторая мировая, еврей Карассо прекрасно понимал, насколько опасным может быть пребывание во Франции. Возвращение в Испанию было исключено — там также установился фашистский режим диктатора Франсиско Франко. В отличие от всех союзников Германии, он отказался принимать антиеврейское законодательство, но ничего хорошего в Испании ожидать предпринимателя не могло. Даниэль Карассо решил отправиться за океан, в США. В Нью-Йорке он создал компанию под названием Dannon Milk Products Inc. Имя было изменено не случайно — американский рынок имел существенные отличия от европейского, и продукция компании была ориентирована уже на американского потребителя. Но любимым детищем Даниэля оставался, конечно же, основанный отцом европейский Danonе. И в 1951 году, как только возникает такая возможность, Карассо возрождает компанию Danonе в Париже. Американскую Dannon Milk Products Inc. он передает в управление своему помощнику Джо Метцеру, а в 1959 году продает ее корпорации Beatrice Foods. В 1953 году Даниэль Карассо впервые в истории выпускает фруктовый йогурт. В 1967 году Danonе объединилась с лидером по производству сыров во Франции Gervais, а спустя 5 лет — с крупнейшим в Европе производителем изделий из стекла компанией BSN. После этого были и другие слияния с компаниями поменьше. Объединенная корпорация становится самым крупным в мире пищевым синдикатом, и ее предприятия открылись в 30 странах. В Украине Danonе владеет тремя заводами и реализует более 130 000 тонн молочной продукции в год. Даниэль Карассо личным примером подтвердил правильность выводов Мечникова о зависимости долголетия от употребления йогурта — почетный президент Danonе и сын ее основателя покинул этот мир на 104 году жизни.

Евгений Шнайдер

источник

