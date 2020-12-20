Эксперт — дырку на МКС проделал робот «Федор»

Трещина в российском модуле Международной космической станции (МКС) «Звезда» могла появиться в результате транспортировки робота Федора в 2019 году, заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Маршрут переноса робота из корабля на станцию и обратно был внеплановым, так как доставивший Федора на МКС «Союз МС-14» пристыковался к модулю «Звезда» вместо запланированной стыковки с модулем «Поиск», рассказал Хохлов.

По его словам, при неаккуратном переносе робота через промежуточную камеру могла появиться трещина.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В 2020 году в промежуточной камере модуля «Звезда» была обнаружена и впоследствии временно заделана трещина.

Ранее стало известно, что в российском модуле «Звезда» появилось еще одно место утечки воздуха. Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС найти его, так как запасы газов для восполнения потери воздуха заканчиваются. Позже российский космонавт Павел Виноградов назвал не критичной ситуацию с обнаружением новой утечки воздуха на МКС. По его словам, устранение утечки в рабочем режиме ведется уже длительное время.