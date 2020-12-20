Байден пообещал ответить России на масштабные кибератаки

Избранный президент США Джо Байден задумал ответить на «российские» кибератаки, которым подверглись американские федеральные ведомства. Об этом Reuters сообщили знакомые с ситуацией источники.

По данным одного из собеседников агентства, после инаугурации в январе 2021 года политик вместе с советниками намерен рассмотреть несколько вариантов реакции на взлом компьютерных систем американских властей. Отмечается, что Вашингтон готов предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями. При этом демократ рассчитывает избежать эскалации конфликта между странами.

Другой источник уточнил, что в настоящее время планы Байдена носят теоретический характер, так как команда политика пока не владеет ситуацией из-за отсутствия доступа к разведданным. По его словам, в качестве предполагаемых ответных действий рассматриваются усиление противодействия киберугрозам в США, ответные кибератаки, а также финансовые санкции.