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В США зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Управление по санитарному надзору США (FDA) 18 декабря, в пятницу, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. В эти выходные дни запланировано распределить по медицинским учреждениям почти 6 млн доз препарата, а вакцинация начнётся в 20-х числах декабря.

Эффективность «Модерны», по данным производителя, составляет 94%. Компания намерена в 2021 году получить полноценную лицензию в США.

11 декабря вакцина немецкой биотехнологической компании BioNTech и её американского партнёра Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря.

  • Соединённые Штаты стали шестой страной, разрешившей применение вакцины BioNTech/Pfizer. Ранее это сделали власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики.
  • В ЕС проверка вакцины BioNTech/Pfizer продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA), как ожидается, примет решение до 29 декабря.
  • По результатам исследований, эффективность препарата компаний BioNTech и Pfizer достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет – более 94%. Серьёзных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых – люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.
19 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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