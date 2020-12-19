В США зарегистрирована вторая вакцина против COVID-19

Управление по санитарному надзору США (FDA) 18 декабря, в пятницу, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. В эти выходные дни запланировано распределить по медицинским учреждениям почти 6 млн доз препарата, а вакцинация начнётся в 20-х числах декабря.

Эффективность «Модерны», по данным производителя, составляет 94%. Компания намерена в 2021 году получить полноценную лицензию в США.

11 декабря вакцина немецкой биотехнологической компании BioNTech и её американского партнёра Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря.