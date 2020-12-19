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В соцсетях снова скандал из-за цвета кожи актеров, исполняющих роли известных исторических фигур

В соцсетях снова скандал из-за цвета кожи актеров, исполняющих роли известных исторических фигур. На этот раз пользователи спорят из-за нового сериала о королеве Англии Анну Болейн, которую сыграет темнокожая актриса.

Речь идет о трехсерийной ленте британского телеканала Channel 5.

Сериал будет называться «Анна Болейн» и расскажет о последних несколько месяцев жизни королевы Англии, которую в 1536 году казнили по обвинению в супружеской измене.

Авторы будущей ленты обещают переосмыслить ее борьбу с патриархальным обществом и рассказать о ее биографии с феминистской точки зрения.
Роль королевы исполнит британская актриса с ямайским корнями Джоди Тейлор-Смит.
Она является темнокожей, и соцсети сразу наполнились возмутительными комментариями недовольных пользователей.

равенство,сериал,Британия,страны,новости,SJW
19 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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