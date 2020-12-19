Учёные связали нехватку витамина D и смертность от коронавируса

Исследователи из Северо-Западного университета (Университет Нортуэстерн), расположенного в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, провели собственный анализ образцов, взятый у заболевших коронавирусом. Они же и выяснили связь между повышенной смертностью и нехваткой витамина D. Об этом рассказывает Информ-UA.



Сообщается, что учёные анализировали информацию о носителях коронавируса из медицинских учреждений Европы (Франция, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Швейцария), Азии (Китая и Южной Кореи), Среднего Востока (Иран) и Северной Америки (США). Университет в данном исследовании занимал ключевую позицию, возглавляя рабочую группу.

Согласно информации, опубликованной на сайте medrxiv, где медицинские сотрудники делятся новыми сведениями о науке, у пациентов из стран, где высокая смертность от COVID-19, наблюдается довольно низкий уровень витамина D. Напомним, высокая смертность от коронавируса, не считая Соединённые Штаты, зафиксирована в трёх европейских странах — Великобритании (30 615), Италии (29 958) и Испании (26 070).

Помимо этого учёные обнаружили связь между витамином D в организме человека (естественным «поставщиком» данного витамина является ультрафиолет) и цитокиновой бурей/взрывом/штормом (исследователи по-разному называют этот процесс), являющейся гипервоспалительным состоянием, который вызван гиперактивной иммунной системой. Али Данешхах, научный сотрудник Университета Нортуэстерн, говорит о том, что именно цитокиновая буря способна серьёзно повредить лёгкие человека и привести к усугублению острого респираторного дистресс-синдрома и смерти пациента. То есть, стало известно о том, что именно этот процесс повинен в повышенной смертности от коронавируса, а не разрушение лёгких COVID-19, как считалось ранее. Получается, что организм человека, в частности его иммунная система, не зная как реагировать на заболевание, начинает проявлять чрезмерную активность, что чревато смертельным исходом.

Вадим Бэкмен, руководитель данного исследования, уверяет, что людям не стоит после полученных знаний о данном витамине начинать им злоупотреблять. Важно, естественно, было сообщить о том, что его нехватка может иметь воздействие на уровень смертности. Вопрос зависимости витамина D в организме и атака коронавируса должен и далее исследоваться. Бэкмен рассчитывает, что их научная работа подтолкнёт других учёных к тому, чтобы исследовать данный вопрос, который, в принципе, остаётся открытым. Новая информация, как заявлено, способна пролить свет на смертность от COVID-19, но новые данные нужно и далее изучать.

Отметим, что учёные уже заявили о том, что крайне необходимо провести ещё больше исследований, поскольку важно разобраться, как можно использовать витамин D от осложнений коронавируса.