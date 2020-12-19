США нанеcли удар в «сердце» китайской экономики

Минторг США нанес удар по компаниями КНР. Ведомство добавило в черный список производителя микросхем SMIC, которого называют «сердцем» китайской экономики. Об этом пишет Reuters.

Всего министерство торговли занесло в черный список около 60 китайских компаний. Туда попали предприятия, которые, по версии Вашингтона, имеют связи с Вооруженными силами КНР и причастны к нарушениям прав человека. Фирмам из списка придется получать разрешение от ведомства для того, чтобы поставщики из США могли продавать им комплектующие.

Ранее глава SMIC внезапно объявил об уходе, после чего компанию исключил один из главных мировых фондовых индексов. Причина заключается в законодательном запрете на сотрудничество с отдельными китайскими предприятиями технологического сектора для американских резидентов.

SMIC считалась главным кандидатом на замену тайваньской TSMC при поставках оборудования производителю смартфонов Huawei, однако теперь компания сама зависит от иностранных комплектующих.