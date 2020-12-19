США наказали Россию новыми санкциями

Под американские санкции попали российские компании «Космос Комплект», «Совтест Комп». Об этом сообщается на сайте Минторга США.

В «черный список» также включен гражданин России Ильяс Сабиров.

Как следует из заявления ведомства, расширенный список из 78 юридических и физических лиц включает 60 юрлиц и физлиц из Китая, а также из некоторых европейских стран, Пакистана, Мальты, ОАЭ. Указанные в списке лица и компании «считаются причастными к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам США в международной политике», отмечено в тексте.

Ранее Вашингтон ввел новые санкции против россиян и ряда российских компаний. Ограничения коснулись главы Чечни Рамзана Кадырова, а также против связанных с ним компаний и спортивных клубов, в том числе ФК «Ахмат». Вслед за США новые санкции против россиян ввела также Британия. Ограничения были введены в отношении трех российских политиков: против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова. Также под санкции попал специальный отряд быстрого реагирования «Терек».