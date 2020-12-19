Подаренную Лаврову икону, украденную в Украине, пришлось вернуть Лучшие фильмы Стивена Спилберга — что посмотреть » Сальма Хайек опубликовала редкое архивное фото Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в Сети архивное фото, на котором позирует в сексуальном образе. 54-летняя звезда разместила в Instagram снимок, на котором позирует в облегающей юбке и топе с эффектными рукавами. В подписи к фото Хайек попрощалась с 2020 годом: «Оглядываюсь назад на странный 2020 год», — написала актриса. В комментариях фаны восхитились красотой знаменитости: «Красивая», «Секс бомба», «Вау, какой взгляд», «Сексуально», «Роскошная женщина», — пишут в Сети фаны актрисы.

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