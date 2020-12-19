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Сальма Хайек опубликовала редкое архивное фото

Сальма Хайек опубликовала архивное фото

Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в Сети архивное фото, на котором позирует в сексуальном образе.

54-летняя звезда разместила в Instagram снимок, на котором позирует в облегающей юбке и топе с эффектными рукавами.

В подписи к фото Хайек попрощалась с 2020 годом:

«Оглядываюсь назад на странный 2020 год», — написала актриса.

В комментариях фаны восхитились красотой знаменитости:

«Красивая», «Секс бомба», «Вау, какой взгляд», «Сексуально», «Роскошная женщина», — пишут в Сети фаны актрисы.

19 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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