Сальма Хайек опубликовала редкое архивное фото

Голливудская актриса Сальма Хайек опубликовала в Сети архивное фото, на котором позирует в сексуальном образе.
54-летняя звезда разместила в Instagram снимок, на котором позирует в облегающей юбке и топе с эффектными рукавами.
В подписи к фото Хайек попрощалась с 2020 годом:
«Оглядываюсь назад на странный 2020 год», — написала актриса.
В комментариях фаны восхитились красотой знаменитости:
«Красивая», «Секс бомба», «Вау, какой взгляд», «Сексуально», «Роскошная женщина», — пишут в Сети фаны актрисы.
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