Румынского принца приговорили к лишению свободы и объявили в розыск

Внука румынского короля Кароля II, объявившего себя наследником престола, приговорили к лишению свободы и объявили в розыск. Об этом сообщает Radio Free Europe Romania.

72-летнего Поля Ламбрино (Paul Lambrino), называющего себя принцем Полем, обвиняли в незаконном захвате королевской усадьбы на севере Бухареста. По версии следствия, у него не было прав на эту землю, поскольку его так и не признали официальным наследником Кароля II.

В 2006 году два крупных земельных участка на территории усадьбы перешли в собственность израильского алмазного магната Бени Штейнмеца (Beny Steinmetz) и его партнеров. Нанесенный ущерб оценивался в 145 миллионов евро (13 миллиардов рублей).

Ламбрино был приговорен к лишению свободы на 40 месяцев, Бени Штейнмец — к лишению свободы на пять лет, юрист Роберт Росу (Robert Rosu) — к лишению свободы на три года. Также длительные тюремные сроки получили румынский предприниматель Ремус Труика (Remus Truica) и израильский политконсультант Таль Зильберштейн (Tal Silberstein), в прошлом тесно сотрудничавшие с румынской политической верхушкой. Первый попал за решетку на семь лет, второй — на пять лет. Журналист Дэн Андроник (Dan Andronic), причастный к сделке, отделался условным сроком.

После завершения судебного процесса полицейские попытались арестовать Поля Ламбрино, однако того не оказалось в его резиденции. Супруга самозваного принца заявила, что он находится в Португалии. После этого фотография Ламбрино и информация о нем появились на сайте со списком лиц, разыскиваемых румынской полицией.

Отец Ламбрино был старшим сыном румынского короля Кароля II и простолюдинки Зизи Ламбрино, которые обвенчались в 1918 году в Одессе. Позднее неравный брак был аннулирован, а Кароль женился на принцессе Елене Греческой. В 1948 году в Румынии были начаты социалистические реформы, монархия была упразднена, а королевская усадьба в Бухаресте национализирована и передана в ведение министерства сельского хозяйства.

Поль Ламбрино родился в Париже и переехал в Румынию лишь в 1990 году, вскоре после падения режима Чаушеску. Он утверждает, что официально Кароль II и Зизи Ламбрино не разводились, что делает второй брак короля незаконным и лишает прав на престол детей Елены Греческой. Единокровный брат Ламбрино, последний румынский король Михай I, который занимал престол до упразднения монархии, отказывался признавать Ламбрино членом королевской семьи до своей смерти в 2017 году.