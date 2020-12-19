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Российский зэк из-за решетки устроил финансовую пирамиду на 73 миллиона рублей

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении заключенного, который из-за решетки организовал финансовую пирамиду с более чем 100 потерпевшими и ущербом на 73 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Клиентам пирамиды, которые внесли деньги и привлекли других вкладчиков, обвиняемые обещали до 37 процентов прибыли ежемесячно. В итоге за короткие сроки сообщники собрали большую базу клиентов, а когда их число достигло нескольких сотен, все выплаты резко прекратились. В итоге 120 потерпевших потеряли более 73 миллионов рублей.

19 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
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