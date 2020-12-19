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Популярная блогерша-миллионер из Instagram умерла от анорексии

Популярная в Instagram 24-летняя немецкая блогерша Йоси Мария умерла от анорексии, с которой боролась на протяжении последних лет. Об этом стало известно The Sun.

Мария находилась в отпуске на Канарских островах, когда ее состояние стало ухудшаться. Instagram-знаменитость скончалась во сне.

Незадолго до смерти блогерша написала в социальной сети, что не желает быть в числе тех 10 процентов, кто не может справиться с анорексией.

Ее мать оставила комментарий под одним из последних постов: «Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву», — заявила она.

Блогер писала в блоге об анорексии и помогала людям, которые страдали от подобного заболевания. Мария просила подписчиков не замалчивать о своих проблемах и решать их по мере своих сил, не бояться просить помощи.

19 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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