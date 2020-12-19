Помпео: Российские хакеры провели крупные кибератаки на США и другие страны

Россия участвовала в масштабных кибератаках не только на государственные ведомства США, но и «правительства по всему миру». Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Как передает РИА «Новости», Помпео отметил, что злоумышленники использовали программное обеспечение третьей стороны, чтобы «внедрить код в системы правительства США, частных компаний и правительств по всему миру».

«Думаю, сейчас мы можем с уверенностью сказать, что этим занимались именно русские», — резюмировал Помпео.

В то же время глава Национального экономического совета США Лоуренс Кадлоу усомнился в том, что Москва причастна к хакерской атаке на американские системы.

По версии СМИ, российские хакеры получили доступ к ресурсам Министерства внутренней безопасности и Минфина США. Кремль эти обвинения отверг.