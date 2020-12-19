Подаренную Лаврову икону, украденную в Украине, пришлось вернуть

Икону XVIII века из Луганска, подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову боснийскими властями, вернут. Об сообщили в российском МИД.

«Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола», — заявили в ведомстве.

Ранее, 17 декабря, посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием срочно предоставить информацию об иконе, подаренной Лаврову, а также способствовать ее немедленному возвращению на родину. «Посольство заявляет, что икона — культурное благо Украины», — объявила глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович.

Позолоченная православная икона из Луганска времен Российской империи была подарена Лаврову главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. На обороте реликвии стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».