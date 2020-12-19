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Названы лучшие по качеству жизни европейские города

Эксперты определили лучшие по качеству жизни города Европы. Как сообщает The Express, британский девелопер недвижимости составил рейтинг с учетом таких показателей, как качество воздуха, условия проживания, количество зеленых насаждений и продолжительность жизни.

Первую строчку в рейтинге занял эстонский Таллин — там низкая стоимость жизни и невысокий уровень преступности, а также есть такая услуга, как бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время в Таллине меньше лесов, водоемов и детских площадок, чем в других городах Европы.

На втором месте в рейтинге расположился Бухарест, тройку замкнул Лиссабон, на четвертом и пятом местах — Дублин и Прага. В десятку попали Рейкьявик, Париж, Лондон, Хельсинки и Цюрих.

19 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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