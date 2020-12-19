На МКС у россиян образовалась новая дыра: воздух стремительно заканчивается

На Международной космической станции заканчиваются запасы воздуха. Специалисты Центра управления полетами (ЦУП) попросили экипаж помочь с поисками утечки, передает РИА «Новости».

В октябре в российском модуле «Звезда» уже временно заделали одну трещину, однако выяснилось, что место утечки может быть не там. В результате воздух продолжает утекать.

Представитель ЦУП призвал установить место утечки как можно скорее, поскольку резервы воздуха на станции подходят к концу. Он допустил, что для экономии воздуха придется почти все время держать переходный отсек закрытым, а это затруднит работу экипажа.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что размер трещины на МКС составляет до 4 см.