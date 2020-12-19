«Мексиканский двойник» Ким Кардашьян скончалась после очередной операции и увеличению ягодиц

В соцсетях за 30-летней мексиканской моделью Джоселин Кано ходила слава двойника Ким Кардашьян. В стремлении стать похожей на своего кумира девушка сделала не одну пластическую операцию, однако очередное хирургическое вмешательство стало для нее роковым.

Джоселин Кано

По сообщениям издания Mirror, в начале декабря Джоселин отправилась в Колумбию, чтобы сделать операцию по подтяжке и увеличению ягодиц. Судя по всему, последствия вмешательства оказались слишком серьезными: Кано не смогла пережить очередную операцию. Девушка умерла еще 7 декабря, однако прессе стало известно об этом только на днях.

О кончине Джоселин Кано в соцсетях сообщила ее подруга и коллега, манекенщица Лира Мерсер. Смерть модели также уже подтвердили ее родители. Похороны Джоселин состоялись 16 декабря. Ролик, посвященный этому, был опубликован на YouTube-канале похоронного бюро Akes Family Funeral Homes: на видео была показана церемония прощания с Джоселин. В последний путь девушку проводили уже в Калифорнии, где она жила.

До того как стать инстаграм-моделью, Джоселин изучала микробиологию в одном из университетов Сан-Диего. Модель также профессионально занималась фитнесом и подчеркивала, что своей фигурой обязана не только хирургам, но и регулярным тренировкам.