Лучшие фильмы Стивена Спилберга — что посмотреть

Мы подобрали для любителей качественных лент 10 работ режиссера, которые точно должен увидеть каждый.

Отметим, что выбрать ленты из богатой фильмографии Стивена Спилберга было непросто, ведь чуть ли не каждая его работа является особенной. Не случайно же режиссер является трехкратным лауреатом премии Оскар и обладателем других престижных наград. Поэтому в Топ-10 фильмов, которые выбрал 24 канал, вошли знаковые ленты звездного именинника, которые уже проверены временем.

«Челюсти»

Год выхода – 1975

Жанр – хоррор, триллер

Рейтинг IMDb – 8,0

Этот фильм по праву можно назвать одним из самых успешных в истории кино. С бюджетом всего в 7 миллионов долларов «Челюсти» собрали в прокате 200 миллионов долларов! Фильм Стивена Спилберга не только вызвал ажиотаж, но и изменил представление Голливуда о том, что такое «блокбастер».

В центре сюжета – американский город, который имеет роскошные пляжи. Однажды полиция обнаруживает на одном из них растерзанное тело девушки. Американка стала жертвой нападения акулы, что сразу понимает шериф города. Ежедневно количество убитых серферов и отдыхающих растет, а правоохранители, которые не торопятся разглашать информацию о серии смертей, отправляются на поиски акулы.

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Год выхода – 1981

Жанр – приключенческий экшн

Рейтинг IMDb – 8,5

Пожалуй, в мире не найдется киномана, который бы с упоением не просматривал историю об отважном археологе Индиане Джонсе. В этой ленте главный герой отправляется в невероятное путешествие в поисках Ковчега Завета. И все могло бы стать обычной экспедицией ученого, если бы реликвия не интересовала Адольфа Гитлера. Поэтому главному герою нужно будет противостоять фашистам и обходить древние ловушки.

Интересно, что Стивен Спилберг сам инициировал съемки фильма об Индиане Джонсе. Режиссер мечтал снять ленту об «агенте 007», однако создатели франшизы утвердили других представителей Голливуда на эту работу. Поэтому Спилберг решил создать персонажа, который запомнится не меньше, чем Джеймс Бонд.

«Империя солнца»

Год выхода – 1987

Жанр – военная драма

Рейтинг IMDb – 7,8

Попробовал свои силы Стивен Спилберг и в драме. Фильм «Империя солнца» расскажет о мальчике Джиме Грэхеме, который становится очевидцем нападения японцев на Китай. Во время захвата города он теряется в толпе и попадает в лагерь пленных. Здесь Джеймсу придется быстро повзрослеть и ступить в борьбу за выживание. А поможет маленькому герою то, что он создаст собственный мир, чтобы сохранять спокойствие в непростой ситуации.

Главную роль в фильме «Империя солнца» сыграл знаменитый голливудский актер Кристиан Бэйл. На время съемок ему было всего 12 лет, а драма Стивена Спилберга стала одной первых его работ в кино.

«Список Шиндлера»

Год выхода – 1993

Жанр – историческая драма

Рейтинг IMDb – 8,9

То, что Стивен Спилберг способен создать не только зрелищный экшн, доказал оскароносный фильм «Список Шиндлера». Лента рассказывает о реальной фигуре в истории – Оскара Шиндлера. Во времена Второй мировой войны директор фабрики под прикрытием сторонника Гитлера приезжает в оккупированную Польшу и спасает тысячи евреев от неминуемой гибели. Отвага одного человека, которая не побоялась последствий своих действий, и отчаяние тех, кто был обречен на смерть: фильм «Список Шиндлера» не может оставить равнодушным никого.

«Парк Юрского периода»

Год выхода – 1993

Жанр – научная фантастика, приключения

Рейтинг IMDb – 8,1

Еще до публикации книги Майкла Крайтона режиссер Стивен Спилберг знал, что фильм, как и издание, будут иметь бешеный успех. Поэтому он поспешил выкупить права на экранизацию «Парка Юрского периода» и уже в 1993 году представил первую ленту франшизы. Здесь Спилберг в очередной раз выступил новатором, применив на съемочной площадке новые спецэффекты.

По сюжету, ученые смогли добыть ДНК динозавров, поэтому без колебаний оживили древние создания, поселив их в Парке Юрского периода. Тысячи туристов заинтересовались этим местом, ведь больше нигде нельзя увидеть настоящих динозавров. Незадолго до открытия парка развлечений туда на экскурсию приезжают ученые, а один из экспертов выключает защитную систему. Поэтому динозавры начинают охоту на людей.

«Спасти рядового Райана»

Год выхода – 1998

Жанр – военная драма, экшн

Рейтинг IMDb – 8,6

Даже один человек на войне может иметь огромный вес. И это ярко показано в фильме «Спасти рядового Райана». По сюжету, в годы Второй мировой войны сразу трое братьев из американской семьи Райан умерли на поле боя. Остался только один – Джеймс. Поэтому командование решило спасти его, чтобы у родителей остался в живых хотя бы один сын. На спецоперацию отправляют капитана Джона Миллера с 8 военными. И эта миссия станет самой опасной в этой войне.

«Особое мнение»

Год выхода – 2002

Жанр – научная фантастика, экшн

Рейтинг IMDb – 7,7

Этот боевик до сих пор остается любимым для миллионов киноманов. Лента «Особое мнение» рассказывает о спецотделе полиции, который фактически опережает преступления. Благодаря трем провидцам правоохранители знают время и место преступления и задерживают убийцу до того, как он заберет чью-то жизнь. И Джон Эндертон был уверен: эта система спасает тысячи жизней и является действенной. Но однажды его должны задержать за несовершенное преступление, поэтому главный герой должен разобраться, как все работает.

Том Круз в главной роли сразу же привлек внимание киноманов, поэтому лента в прокате имела бешеный успех.

«Поймай меня, если сможешь»

Год выхода – 2002

Жанр – комедия, криминал

Рейтинг IMDb – 8,1

У Фрэнка Абигейла с детства был талант к авантюрам и он с легкостью мог создать идеальную копию документов. Развод и банкротство родителей заставляет парня в 16 лет начать собственный путь афериста. Он перевоплощается в пилота, врача, адвоката, сам выписывает себе чеки и переводит их в миллионы долларов наличными. Когда же сумма мошеннических схем существенно увеличивается, на поиски Фрэнка отправляется агент ФБР Карл Генретти. Однако каждый раз юный вор предусматривает ход правоохранителя и убегает от его преследования.

«Шпионский мост»

Год выхода – 2015

Жанр – шпионская драма

Рейтинг IMDb – 7,6

В разгар холодной войны адвокат Джеймс Донован становится участником опасной игры. Он должен обменять советского шпиона Рудольфа Абеля на американского пилота Френсиса Гэри Пауэрса. За то, что юрист представлял интересы иностранца в американском суде, он и должен был реализовать договоренность двух стран. Однако все далеко не так просто.

Это одна из работ Стивена Спилберга и Тома Хэнкса, которая получила большие оценки от критиков. Напряженный сюжет и динамика точно заставят просмотреть «Шпионский мост», не отрываясь от экрана.

Следующей работой этих представителей Голливуда была лента «Секретное досье», которую тоже без колебаний можно посоветовать для просмотра.

«Линкольн»

Год выхода – 2012

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 7,4

Также непревзойденной лентой в активе Стивена Спилберга является исторический фильм «Линкольн». Эта лента покорит зрителей с первых минут, ведь атмосфера и главный актер Дэниэл Дэй-Льюис не оставляют сомнений в реалистичности этой истории.

В центре событий окажется президент США Авраам Линкольн. В середине XIX века он столкнулся с непростыми реалиями и должен был сделать непростое политическое решение: принять или отклонить поправку, которая отменяет рабство, и завершить гражданскую войну. И никто из оппонентов Линкольна не верил, что он сумеет ликвидировать две проблемы. Однако какую цену будут иметь действия президента – можно понять из исторических фактов или из просмотра ленты.