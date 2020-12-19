Названы лучшие по качеству жизни европейские города Учёные связали нехватку витамина D и смертность от коронавируса » Кейт Бекинсейл заменит Айлу Фишер в черной комедии Guilty Party Кейт Бекинсейл («Другой мир») заменит исполнительницу главной роли Айлу Фишер в черной комедии Guilty Party (Вечеринка виноватых). Как сообщает Deadline, Фишер пришлось отказаться от проекта из-за причин, связанных с коронавирусом. Режиссером выступит Трент О’Доннелл, сценарий проекта напишет Ребекка Аддельман. По сюжету главная героиня Бет Бейкер отчаянно желает спасти свою журналистскую карьеру. Тогда она берется расследовать загадочное убийство, в ходе которого сталкивается не только с контрабандистами оружия, но и собственным прошлым. Кроме того, ей приходится взаимодействовать с главной героиней своего расследования — женщиной, осужденной на пожизненное заключение за убийство мужа. Когда состоится премьера, пока неизвестно.

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