«Это объявление войны». В Конгрессе США потребовали жестко наказать Россию за кибератаку

Избранный президент США Джо Байден пообещал жесткий ответ на кибератаку против правительственных учреждений, ответственность за которую, по данным американских СМИ, спецслужбы возлагают на Россию.Самая крупномасштабная за последние 5 лет и, возможно, сложнейшая в истории хакерская операция затронула американский Минфин, министерство торговли, Госдепартамент, а также ряд государственных агентств и поразила чиновников размахом, границы которого еще предстоит определить.

В том время как администрация Дональда Трампа хранит молчание и воздерживается от обвинений в адрес Москвы, конгрессмены от обеих партий не стесняются в выражениях и требуют ответных мер.

Демократ от Иллинойса Дик Дурбин сравнил взлом с «объявлением войны».

«Это по сути объявление войны Россией Соединенным Штатам, и мы должны принимать это всерьез», — заявил Дурбин в интервью CNN в среду. На следующий день, выступая в Сенате, он сравнил случившееся с «виртуальным вторжением» России на американскую территорию.

«Я сам не призываю к вторжению или полноценной войне. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Но когда противники, такие как Россия, изводят нас, испытывают наше терпение, нарушают безопасность нашей нации, мы должны ответить чем-то», — заявил Дурбин. Сенатор-республиканец Митт Ромни обрушился с критикой администрацию Трампа, которая признала факт взлома, но не анонсировала никаких мер.

«Я думаю, Белому дому стоит выступить с агрессивным заявлением о том, что случилось. Это как если бы российский бомбардировщик пролетел бы незамеченным через нашу страну, включая столицу. Не ответить в такой ситуации — это просто поразительно», — заявил Ромни. Ответить тем временем пообещал Байден. В специальном заявлении, которое цитирует The Washington Post, он воздержался от обвинений в адрес Кремля, но пообещал принять меры.

«Наши противники должны знать, что я как президент не будут стоять в стороне в ситуации кибератаки против нашей нации, — заявил он. — Мы должны подорвать наших противников и вынудить их отказаться от осуществления значительных кибератак».

Взлом, о котором стало известно в понедельник, позволил хакерам в течение нескольких месяцев отслеживать переписку американских чиновников.

По словам источников WaPo, чиновники считают атаку делом рук группы, известной как APT29 или Cozy Bear. Она, как полагают в США, связана со Службой внешней разведки России и несет ответственность за взлом компьютеров Госдепартамента и Белого дома при администрации Барака Обамы.