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Доисторическая семейка снова в деле

Доисторическая семейка снова в деле

В украинских кинотеатрах стартует продолжение семейной анимационной комедии о забавных приключениях членов доисторического семейства Крудсов.

Режиссером мультфильма «Семейка Крудс 2: Новая эра» (The Croods 2: A New Age) выступил Джоэль Кроуфорд.
Энергичные Крудсы всегда готовы к открытиям и трудностями их не спугнуть. И вот на горизонте появляются конкуренты, которые убеждены в собственной уникальности. На пороге глобальных катаклизмов жизни обеих семей переворачивается с ног на голову и Крудсы докажут, чего стоят!

Вместе с главными героями анимационной комедия «Семейка Крудсов 2: Новая Эра» в яркое путешествие отправляется команда звезд украинского дубляжа: актер и телеведущий программы «Утро с Украиной» Григорий Герман и звезда сериала «Школа», актриса Ирина Кудашова ….

19 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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