Байден не будет «сюсюкаться» с Путиным — The Times

Избранный президент США Джо Байден, в отличие от своих предшественников на посту главы государства, не станет добиваться расположения российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет британское издание The Times. Как отмечает газета, и Джордж Буш-младший, и Барак Обама, которые занимали должность главы Белого дома в предыдущие годы, пытались так или иначе наладить отношения с президентом России. В еще большей степени это касается действующего американского лидера Дональда Трампа, «теплые чувства» которого по отношению к Путину создали немало проблем всему госаппарату США, пишет The Times. Байден, судя по всему, не желает придерживаться подобного благожелательного курса в отношении российского лидера. При этом подход к выстраиванию двусторонних отношений между Россией и США, вероятно, может измениться уже в ближайшем будущем, после того, как избранный президент США официально вступит в должность в январе 2021 года. «Некоторые вещи не меняются. Но изменится ответ Запада. И это начнется очень скоро», — отмечает издание. Ранее в декабре бывший посол США в России Майкл Макфол рассказал об отношении Байдена к дружбе с Путиным. По его словам, в отличие от своего предшественника Трампа избранный президент США не станет стремиться стать другом российского лидера.

