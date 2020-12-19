«  
  »

19-летняя футболистка стала заместителем министра спорта

Фото: Facebook-аккаунт Сьело Вейсаги

Футболистка Сьело Жасмин Вейсага была назначена заместителем министра спорта Боливии. Об этом сообщает Marca.

19-летняя спортсменка выступала за сборные страны различных возрастов. Вейсага заняла пост 18 декабря, дав торжественную клятву правящей партии Боливии «Движение к социализму» (MAS). Во время своей речи девушка назвала спорт «лучшим лекарством в борьбе с коронавирусом».

В минувшем сезоне футболистка провела четыре матча в составе молодежной сборной Боливии. Вейсага выступает на позиции форварда.

Кабинет министров Боливии полностью обновился после того, как новоизбранный президент страны Арсе Луис приступил к исполнению своих обязанностей в октябре. Большинство назначений состоялись в ноябре. С июля отдельное министерство спорта в стране упразднено. Вейсага будет работать под началом министра здравоохранения Эдгара Позо.

19 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  