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Звезда «Черной вдовы» сыграет горничную-детектива

Звезда "Черной вдовы" сыграет горничную-детектива

Британская актриса Флоренс Пью, известная по хоррору «Солнцестояние», мелодраме «Маленькие женщины» и все еще не вышедшему марвеловскому экшену «Черная вдова», исполнит главную роль в экранизации дебютного романа Ниты Проуз «Горничная».

Книга еще не поступила в продажу, это произойдет аж в 2022 году, но студия Universal уже приобрела права на адаптацию. Пью не только сыграет, но и выступит сопродюсером на пару с самой писательницей. Кто займется сценарием и режиссурой, пока неизвестно.

Главная героиня — молодая горничная Молли, работающая в отеле Regency Grand Hotel. Комнаты она убирает прилежно, но из каждой выносит какую-нибудь грязную тайну про постояльца. Однажды в гостинице происходит убийство, и любознательная девушка берется за собственное расследование.

Пока непонятно, что доберется до аудитории раньше: фильм или роман.

18 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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