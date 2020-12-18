В России перебои зерна — закрома пусты

В России начались сложности с отправкой пшеницы на фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года.

Таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до 10 дней, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источника в крупной компании-экспортере.

Другой источник издания утверждает, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также существенно ухудшилась ситуация с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.

Задержка экспортных партий грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна.

Напомним, что российские власти, в целях стабилизации цен на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, установили «тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн».

«Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года», — уточнили ранее в правительстве РФ.

Добавим также, что российские аграрии уже завершили уборочную кампанию 2020 года, а сами работы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов РФ и распространение коронавирусной инфекции, проходили в штатном режиме.

В текущем году Минсельхоз РФ «прогнозирует один из крупнейших урожаев зерновых в современной истории — более 131 млн тонн в „чистом“ весе».

При этом в сообщении министерства уточняется, что зерновые и зернобобовые культуры полностью обмолочены с площади 46,4 млн га, валовой сбор в первоначально оприходованном весе составил 138,1 млн тонн (в 2019 году — 126,7 млн тонн).

«В том числе получен один из лучших в современной истории России урожаев пшеницы — 88,1 млн тонн в бункерном весе (в 2019 году– 77,9 млн тонн)», — подчеркивают в Минсельхозе.