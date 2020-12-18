В Харькове сократили траурные дни по Кернесу

Власти Харькова сократили число траурных дней, которые были объявлены в связи со смертью мэра Геннадия Кернеса, сообщает УНИАН.

Вместо трех дней траурными будут два — 17 и 18 декабря. В городе будут приспущены флаги, отменены развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Кернес умер на 62-м году жизни в берлинской клинике «Шарите», где проходил лечение после осложнений от коронавируса.

Градоначальник не появлялся на публике с конца августа. У него диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких. При этом Кернес был переизбран мэром Харькова третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября.

Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал, что еще две недели назад Кернес был «бодрый и довольный», но за три дня до смерти жаловался на боли в сердце.