В Болгарии раскрыли очередного дипломата-шпиона из России

Российский дипломат объявлен в Болгарии персоной нон грата и обвинен в шпионаже. Как сообщили в МИД страны, он должен покинуть болгарскую территорию в течение 72 часов.

Обвинения против него выдвинула прокуратура Болгарии.

По данным Reuters, россиянин якобы занимался шпионажем с 2017 года и пытался получить секретную военную информацию, в том числе касающуюся численности американских войск, развернутых в Болгарии.

Ранее, в январе 2020 года, болгарская прокуратура возбудила досудебные расследования против двух других российских дипломатов по делу о шпионаже.