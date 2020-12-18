Ушедшей в порно звезде Disney припомнили мошенничество с обнаженными фото

Актриса и порнорежиссер Белла Торн похвалилась регистрацией на сервисе OnlyFans, посчитав, что она приняла на себя удар общественности. В итоге пользователи Twitter высмеяли ушедшую в порно бывшую звезду проектов Disney за такую характеристику своих действий и припомнили мошенничество с обнаженными фото.

Торн опубликовала в сторис Instagram несколько комментариев про свой аккаунт на OnlyFans, где пользователи в том числе платят моделям за эротические фотографии и видео с помощью ежемесячной подписки.

«Все заводят аккаунты на OnlyFans, но мне пришлось принять удар на себя из-за того, что сделала это первой. Вот так-то», — иронично написала актриса, намекая на трудности, якобы возникшие только у нее. Торн также уверенно добавила, что практически все, кого она смотрит в Instagram, заводят аккаунт на OnlyFans и таким образом «следуют по ее стопам».

Юзеры возмутились высказыванию актрисы и вспомнили, как она обманула своих подписчиков на OnlyFans, предложив увидеть ее обнаженное фото за 200 долларов. Оплатившие юзеры снимка так и не получили. Платформа OnlyFans из-за действий Торн изменила условия пользования для всех моделей, введя максимальную цену за дополнительный контент в размере 50 долларов, хотя раньше таких ограничений не было.

«Если бы Белла Торн сказала, что она первой из присоединившихся совершила мошенничество, а затем заставила платформу установить новые правила, затрагивающие работников [секс-индустрии] на сайте, то я бы полностью с ней согласилась», — написала princess_kafui. С ней согласились и другие пользователи. Так, crktree уверена, что Торн «явно игнорирует факт того, что обманывала людей».