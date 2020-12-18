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Умер актер Джереми Буллок, Боба Фетт из «Звездных войн»

Очередной удар наотмашь — в возрасте 75 лет скончался английский актер Джереми Буллок, сыгравший охотника за головами Бобу Фетта в оригинальной трилогии «Звездные войны».

Об этом сообщается сегодня на сайте фан-клуба персонажа. Без указания причин смерти актера.

Буллок родился 16 февраля 1945 года в Лестершире в большой семье и сызмальства отличался изрядным артистизмом. В итоге уже в возрасте десяти лет был прибран Disney, а также проявил себя в британских ситкомах и рекламе, по сути, став профессиональным актеров в двенадцать лет.

18 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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