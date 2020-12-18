Трамп заявил, что никогда не преследовал семью Байдена

Президент США Дональд Трамп высказался о преследовании сына своего оппонента, избранного президента США Джо Байдена. Пост он опубликовал в Twitter.

«Я не имею никакого отношения к потенциальному уголовному преследованию Хантера Байдена или семьи Байдена», — написал Трамп и добавил, что это всего лишь «фейковые новости». По его словам, на все это «очень грустно смотреть».

Напомним, 10 декабря Хантер Байден заявил, что офис федерального прокурора США по штату Делавэр приступил к изучению его налоговой истории.