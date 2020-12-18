Риз Уизерспун украсила пряничный домик Ларс Миккельсен может стать киновоплощением адмирала Трауна в «Звездных Войнах» » Трамп решил ввести санкции против 80 китайских компаний Власти США намерены существенно расширить «черный список» китайских компаний, добавив в него около 80 имен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.По их словам, уже в пятницу, 18 декабря, министерство торговли внесет в санкционный перечень десятки предприятий, которые, по американским данным, имеют связи с Вооруженными силами КНР, ведут военную деятельность в Южно-Китайском море, а также причастны к нарушениям прав человека. Под ограничения, в частности, попадет крупнейший в КНР производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Ранее американские власти уже занесли компанию в «черный список» Пентагона. Попадание в аналогичный перечень Минторга де-факто означает технологические санкции — компаниям придется добиваться разрешения на то, чтобы импортировать из США комплектующие. В настоящий момент «черном списке» находятся более 270 китайских компаний. В их числе Huawei, ZTE и их дочерние структуры.

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